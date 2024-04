La stat qui montre que Kawhi Leonard est vraiment un défenseur intelligent

Kawhi Leonard a remporté deux titres de Defensive Player of the Year (2015 et 2016) et continue d'être un joueur d'élite dans ce domaine sous le maillot des Los Angeles Clippers. Malgré les blessures qui lui ont fait manquer trop de matches à notre goût dans sa carrière, l'ailier des Clippers reste un défenseur incroyable. Une statistique sur l'ensemble de sa carrière montre à quel point l'ancien joueur des Spurs arrive à défendre fort tout en évitant de pénaliser son équipe et d'être pénalisé lui-même.

Le double MVP des Finales n'a jamais été expulsé pour 6 fautes depuis le début de sa carrière. Il fait ainsi partie du top 5 des joueurs en activité avec le plus de matches sans sortie pour 6 fautes. Le plus intéressant est qu'il est le seul ailier du lot.

Kyrie Irving, pas réputé pour son intensité défensive, n'a jamais été jusqu'à la 6e faute non plus et est en tête du classement avec 731 matches NBA sans expulsion (non liée à des fautes techniques), devant Kawhi Leonard (694), TJ McConnell (619), Tyus Jones (601) et Terry Rozier (595).

Si on peut expliquer la présence de la plupart des joueurs de ce classement par le relatif recherche d'économie en défense ou un nombre de minutes trop peu élevé (pour McConnell), Kawhi Leonard détonne.