Nikola Jokic « pas au niveau de Divac et Radja » selon Toni Kukoc

Pour Toni Kukoc, Nikola Jokic peut devenir encore meilleur et rattraper deux joueurs qu'il considère supérieurs à lui.

Si Nikola Jokic est une superstar en NBA, il n'a pas encore conquis totalement le coeur de certaines légendes de l'ex-Yougoslavie. Dans une interview au quotidien serbe Sporski Zurnal, Toni Kukoc s'est montré plus que mesuré au moment de comparer le Joker, champion NBA et MVP des Finales 2023, à d'autres grands noms de la région.

"Malgré ses statistiques, Jokic n'est pas au niveau de Vlade Divac et Dino Radja sur le poste de pivot. Il y a 30 ans, Divac a surpris l'Amérique avec la manière dont il maniait le ballon pour sa taille. Radja était capable de prendre un rebond défensif et de remonter le terrain pour aller marquer. Jokic a beaucoup progressé, mais il peut encore progresser. [...] Ce n'est pas un athlète, il ne court pas aussi vite que des universitaires américains, mais il a une incroyable capacité à donner au match le rythme qui lui convient. Il score, fait des passes et reçoit la balle de la manière sur son propre mode, à son propre rythme, de façon à ce qu'il puisse faire tout ce qu'il veut".

Ce qui pénalise peut-être Nikola Jokic aux yeux de Toni Kukoc, c'est peut-être le fait qu'il n'a pas eu le temps de briller sur la scène européenne et n'a pas encore tenu un rôle important dans une campagne réussie de son pays, contrairement à Divac et Radja, tous les deux membres du Hall of Fame par ailleurs.