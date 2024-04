Victor Wembanyama, Kevin Garnett voit une véritable révolution

Pour sa première année en NBA, Victor Wembanyama continue d'impressionner son monde. Et pourtant, il n'était pas facile de dépasser des attentes déjà XXL autour de l'intérieur des San Antonio Spurs. Mais le Français, grâce à ses performances, fait l'unanimité.

Surtout, son profil suscite toujours autant la curiosité. A ce poste de pivot, le prodige tricolore dispose de caractéristiques uniques. Et justement, pour Kevin Garnett, le #1 pick de la Draft NBA 2023 pourrait bien incarner une véritable révolution.

A l'image de Stephen Curry au poste de meneur par le passé, Wembanyama pourrait devenir un véritable modèle pour les futurs pivots.

"C'est totalement fou ce qu'on voit avec lui. Franchement, ça me tue. Tu te souviens quand Steph a commencé à prendre ses tirs lointains, tout le monde s'extasiait. Victor, il apporte un profil différent et un apport différent au poste de pivot.

Non seulement il bouge et fait progresser le jeu, mais avec lui, un pivot ressemble à un ailier. On dirait KD mais en 5 ! Je le jure ! Il apporte une nouvelle dynamique au poste 5... Maintenant, si tu es un 5, mais que tu ne peux pas bouger rapidement, être dynamique, ça risque d'être difficile", a analysé Garnett pour son podcast avec Paul Pierce.

Des mots forts, de la part d'une véritable légende de la Ligue. A seulement 20 ans, Victor Wembanyama semble effectivement bien parti pour devenir une référence.

Mailbag : Vos questions sur l’avenir de Victor Wembanyama et des Spurs