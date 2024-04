Victor Wembanyama, lucide : « Quand je ne marque pas, c’est purement de ma faute »

Victor Wembanyama est toujours aussi intéressants à écouter lorsqu'il parle de l'évolution de son jeu et de sa production plus importante en deuxième partie de saison. Après un nouveau match individuellement très abouti contre Golden State, l'intérieur français des Spurs a évoqué sa progression dans des propos captés par Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio.

"C'est passé par beaucoup d'épuration, de possessions intermédiaires où je ne faisais pas vraiment quelque chose de concret. C'est sûr ça qu'on a vraiment insisté avec Pop, pour être plus décisif en fait. La majorité du temps, aujourd'hui, quand je ne marque pas, c'est purement de ma faute, pas de celle du défenseur. Je fais mon maximum, mais j'ai parfois du mal à situer mon corps et la manière dont je peux être le plus efficace. Même si en regardant la vidéo ça paraît évident, c'est dur à appliquer".

Comme l'a souligné Kevin Garnett, le plus effrayant concernant Victor Wembanyama est justement qu'il n'est qu'à son niveau plancher et a encore beaucoup de travail et une marge de progression. C'est justement ce qu'explique le futur Rookie of the Year dans cet extrait.